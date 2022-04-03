Президент США Джо Байден назвал жену бывшего лидера страны Барака Обамы Мишель вице-президентом. Такую оговорку он допустил во время выступления на церемонии спуска на воду атомной подводной лодки USS Delaware. Стенограмму речи Байдена опубликовал Белый дом.

Фото: AP AP

«Я глубоко горжусь работой, которую она (жена Байдена Джилл — прим. «Ленты.ру») выполняет в качестве первой леди в рамках инициативы "Объединение сил", которую она начала с Мишель Обамой, когда она была вице-президентом, и продолжает сейчас», — заявил президент.

В опубликованной на сайте Белого дома стенограмме слово «она» зачеркнуто, а вместо него написано «я» — Байден перепутал самого себя с Мишель Обамой.

Нынешний американский лидер Джо Байден занимал должность вице-президента США с 2009 по 2017 год — на протяжении двух сроков правления президента США Барака Обамы.

Байден не впервые допускает оговорки в публичных выступлениях. 26 марта в Варшаве он назвал Мариуполь Метрополем, а во время общения с историком Хизер Кокс Ричардсон перепутал Россию с Украиной, заявив, что «Путин просто решил вторгнуться в Россию».