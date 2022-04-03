В Германии назвали последствия отказа от российского газа

Если Германия введет запрет на поставки энергоносителей из России, то на процветании страны можно поставить крест. Об этом заявил министр экономики ФРГ, вице-канцлер Роберт Хабек, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал ZDF.

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Он отметил, что в Германии нет инфраструктуры для импорта нефти и газа другими способами. Вице-канцлер также выразил стремление действовать в интересах ФРГ.

«Я давал присягу и не могу рисковать процветанием своей страны», — пояснил Хабек.

Кроме того, он заявил, что полный запрет на поставки ресурсов из России обернется для Германии закрытием крупнейшего в мире химического концерна BASF.

«Если не будет половины от общего объема поставок газа, BASF может закрыться», — указал министр экономики ФРГ.

Он добавил, что дефицит ресурсов также может увеличить риск миграции энергетических компаний за границу.