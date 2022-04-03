В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+8° в 
USD 83.43EUR 92.15
Войти в почту
20 минут назад

В ФРГ допустили, что газовое эмбарго поставит крест на процветании страны

Елена Прошина

Если Германия введет запрет на поставки энергоносителей из России, то на процветании страны можно поставить крест. Об этом заявил министр экономики ФРГ, вице-канцлер Роберт Хабек, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал ZDF.

В Германии назвали последствия отказа от российского газа
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Он отметил, что в Германии нет инфраструктуры для импорта нефти и газа другими способами. Вице-канцлер также выразил стремление действовать в интересах ФРГ.

«Я давал присягу и не могу рисковать процветанием своей страны», — пояснил Хабек.

Кроме того, он заявил, что полный запрет на поставки ресурсов из России обернется для Германии закрытием крупнейшего в мире химического концерна BASF.

«Если не будет половины от общего объема поставок газа, BASF может закрыться», — указал министр экономики ФРГ.

Он добавил, что дефицит ресурсов также может увеличить риск миграции энергетических компаний за границу.

Ранее эксперт Янис Клюге из Немецкого института по международным отношениям и безопасности заявил, что Россия получит рекордные доходы от продажи газа в связи с резким ростом цен на спотовых рынках. Он отметил, что стоимость газа за последний год выросла в пять раз и может дать аналогичный продажам нефти заработок.

В мире,Роберт Хабек,
14
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители