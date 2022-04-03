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32 минуты назад

FP: США не смогли сплотить мир против России из-за Украины

Елена Прошина

США не смогли сплотить мировое сообщество против России, когда ситуация на Украине обострилась. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на публикацию журналиста Колума Линча в Foreign Policy.

FP: США не смогли сплотить мир против России из-за Украины
Фото: ReutersReuters

Как говорится в статье, большая часть мира оказалась не заинтересована в идее изоляции от России, которую предложили США. Линч отметил, что Штаты поддержали только их ближайшие друзья и военные союзники. По его словам, многие страны исторически связаны с Москвой, и от этих связей они были не готовы отказаться. Власти опасаются, что экономическая блокада России обернется непоправимым ущербом для них самих и вызовет резкий скачок цен на топливо и продовольствие, пишет журналист.

Линч уверен, что многие страны недовольны политикой США на Ближнем Востоке. Поэтому ключевые государства Африки и Азии не стремятся вводить ограничения против Москвы.

Журналист отметил, что даже некоторые союзники США не поддержали Вашингтон, в том числе Израиль, Объединенные Арабские Эмираты и Саудовская Аравия. Они отказались присоединиться к антироссийским санкциям.

Индия также не проголосовала за резолюцию против России в ООН, а в данный момент ведет переговоры об импорте российской нефти. Руководство страны при этом не стало критиковать российские власти в связи с ситуацией на Украине, резюмировал Линч.

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