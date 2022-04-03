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48 минут назад

Кикабидзе призвал президента Грузии «освободить Мишу»

Деловая газета "Взгляд"

Президенту Грузии Саломе Зурабишвили следует помиловать бывшего главу государства Михаила Саакашвили, заявил грузинский артист Вахтанг Кикабидзе.

Кикабидзе призвал президента Грузии «освободить Мишу»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Мы обсудили тему Украины», – сказал Кикабидзе после встречи с Саакашвили.

Артист заявил, что Зурабишвили, «если хочет сделать для Грузии хоть одно хорошее дело», должна «освободить Мишу». Кикабидзе – депутатом парламента Грузии от партии Саакашвили «Единое национальное движение». Он был первым в партийном списке во время парламентских выборов, передает РИА «Новости».

В декабре Кикабидзе навестил в военном госпитале в Гори Саакашвили, отбывающего шестилетнее заключение. Кикабидзе сказал, что встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским, который пообещал ему заботиться о Саакашвили, так как тот является украинским гражданином и главой украинского исполкома реформ.

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