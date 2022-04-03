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29 минут назад

Власти граничащих с США регионов Мексики отметили дефицит бензина

Елена Прошина

Северные мексиканские штаты, которые делят границу с США, зафиксировали дефицит бензина. С начала марта некоторые жители США начали заправлять автомобили в Мексике в связи с резким ростом цен на горючее в Штатах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление министерства финансов республики.

Власти граничащих с США регионов Мексики отметили дефицит бензина
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как говорится в документе, недостаток бензина в пограничных регионах стал результатом дисбаланса между спросом и предложением в связи с высокой ценой на топливо в США и более низкой стоимостью на него в Мексике. Отмечается, что некоторые импортеры прекратили закупать бензин, поэтому с поставками топлива возникли проблемы.

Президент латиноамериканской страны Андрес Мануэль Лопес Обрадор в марте сообщил, что власти не планируют повышать цены на электроэнергию и горючее, хотя цены на нефть растут из-за ситуации на Украине.

Президент США Джо Байден заявил, что ситуация с высокой стоимостью бензина стала критической. Он объявил, что из стратегического национального резерва США будет ежемесячно продаваться 1 млн баррелей нефти в сутки в течение шести месяцев. По его словам, это должно улучшить положение дел.

Ранее Байден подписал указ о запрете импорта энергоносителей из России. После этого цены на бензин на автозаправках в США резко увеличились. Экс-президент США Дональд Трамп при этом заявил, что именно Байден и его администрация довели страну до энергетического кризиса.

В мире,Джозеф Байден,Дональд Трамп,
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