Власти граничащих с США регионов Мексики отметили дефицит бензина

Северные мексиканские штаты, которые делят границу с США, зафиксировали дефицит бензина. С начала марта некоторые жители США начали заправлять автомобили в Мексике в связи с резким ростом цен на горючее в Штатах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление министерства финансов республики.
Как говорится в документе, недостаток бензина в пограничных регионах стал результатом дисбаланса между спросом и предложением в связи с высокой ценой на топливо в США и более низкой стоимостью на него в Мексике. Отмечается, что некоторые импортеры прекратили закупать бензин, поэтому с поставками топлива возникли проблемы.
Президент латиноамериканской страны Андрес Мануэль Лопес Обрадор в марте сообщил, что власти не планируют повышать цены на электроэнергию и горючее, хотя цены на нефть растут из-за ситуации на Украине.
Президент США Джо Байден заявил, что ситуация с высокой стоимостью бензина стала критической. Он объявил, что из стратегического национального резерва США будет ежемесячно продаваться 1 млн баррелей нефти в сутки в течение шести месяцев. По его словам, это должно улучшить положение дел.
Ранее Байден подписал указ о запрете импорта энергоносителей из России. После этого цены на бензин на автозаправках в США резко увеличились. Экс-президент США Дональд Трамп при этом заявил, что именно Байден и его администрация довели страну до энергетического кризиса.