Власти граничащих с США регионов Мексики отметили дефицит бензина

Северные мексиканские штаты, которые делят границу с США, зафиксировали дефицит бензина. С начала марта некоторые жители США начали заправлять автомобили в Мексике в связи с резким ростом цен на горючее в Штатах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление министерства финансов республики.

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Как говорится в документе, недостаток бензина в пограничных регионах стал результатом дисбаланса между спросом и предложением в связи с высокой ценой на топливо в США и более низкой стоимостью на него в Мексике. Отмечается, что некоторые импортеры прекратили закупать бензин, поэтому с поставками топлива возникли проблемы.

Президент латиноамериканской страны Андрес Мануэль Лопес Обрадор в марте сообщил, что власти не планируют повышать цены на электроэнергию и горючее, хотя цены на нефть растут из-за ситуации на Украине.

Президент США Джо Байден заявил, что ситуация с высокой стоимостью бензина стала критической. Он объявил, что из стратегического национального резерва США будет ежемесячно продаваться 1 млн баррелей нефти в сутки в течение шести месяцев. По его словам, это должно улучшить положение дел.