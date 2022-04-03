Трамп обвинил Байдена в уничтожении «американской мечты»

Администрация президента США Джо Байдена «уничтожает американскую мечту». Американцы могут вернуть ее, изменив состав Конгресса на ноябрьских выборах. Об этом заявил бывший глава американского государства Дональд Трамп, сообщает РИА Новости.

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«Мы можем прийти на выборы в ноябре и сделать Америку снова великой", — сказал он на митинге сторонников в штате Мичиган.

Трамп утверждает, что администрация Байдена ввергла страну в энергетический кризис, цены на бензин и продовольствие достигли небывалых высот. Он уверен, что США стоят на пороге «экономического кошмара».

«Реальные доходы падают, нас качает на пороге экономического кошмара, известного как стагфляции. Кто-нибудь знает, что это такое? Одновременная инфляция и рецессия. Хорошо звучит?» — заявил Трамп.

Он добавил, что Джо Байден и его администрация — «радикальные демократы», которые рискуют всем, чего добилось бывшее правительство США.

Кроме того, Трамп выразил уверенность, что «слабость Байдена» привела к эскалации конфликта на Украине. Он считает, что Россия посмотрела на позорный вывод войск США из Афганистана и решилась действовать.