МИД Китая высмеял просьбу США принять чью-либо сторону

Представитель МИД Китая Чжао Лицзянь высмеял просьбы США принять чью-либо сторону в ситуации с Украиной. На эту тему он разместил в своем Twitter карикатуру.

Фото: Pixabay Pixabay

«Когда США принуждают других принять чью-либо сторону, это на самом деле означает… «прими (мою) сторону!» — написал представитель МИД Китая в Twitter, прикрепив к публикации карикатуру с рукой в виде флага США, держащей пистолет у виска другого человека, пишет РИА «Новости».