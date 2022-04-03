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57 минут назад

МИД Китая высмеял просьбу США принять чью-либо сторону

Ura.Ru

Представитель МИД Китая Чжао Лицзянь высмеял просьбы США принять чью-либо сторону в ситуации с Украиной. На эту тему он разместил в своем Twitter карикатуру.

МИД Китая высмеял просьбу США принять чью-либо сторону
Фото: PixabayPixabay

«Когда США принуждают других принять чью-либо сторону, это на самом деле означает… «прими (мою) сторону!» — написал представитель МИД Китая в Twitter, прикрепив к публикации карикатуру с рукой в виде флага США, держащей пистолет у виска другого человека, пишет РИА «Новости».

Ранее министерство иностранных дел Китая выступило с заявлением, что правительство страны не является стороной конфликта на Украине. По словам главы Департамента Европы МИД КНР Ван Лутуна, Пекин продвигает переговоры Украины и России, но не стоит переоценивать его роль. Вместе с тем стало известно, что прошли переговоры Украины и КНР по поводу гарантий безопасности.

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