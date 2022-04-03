В ФРГ хотят увеличить льготы на газ для населения

Глава Федерального сетевого агентства ФРГ (регулятор Германии) Клаус Мюллер заявил, что на фоне резкого роста цен на энергоносители следует увеличить льготы на газ для населения. Соответствующее заявление он сделал в беседе с изданием Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Фото: Константин Михальчевский/РИА «Новости» Константин Михальчевский/РИА «Новости»

По его словам, в связи с увеличением стоимости газа частным клиентам уже необходимо предоставлять более высокие ежемесячные скидки на потребление электроэнергии.

"Многие домохозяйства не заметят, насколько сильно выросли цены, до тех пор, пока в следующем году не будет выставлен счет за отопление, и они будут не в состоянии справиться с дополнительными платежами", - сказал руководитель регулятора.

Также он указал, что потребителям надо заранее приготовиться к растущим тратам, если скидки не будут увеличены до 2023 года. Ранее в Германии спрогнозировали, что ждет страну без российского газа. До этого немецкая компания GASAG объявила о росте цен на газ для клиентов с 1 мая.

В сообщении компании говорится, что для "средней берлинской квартиры" цена вырастет на 26%. В последнее время в Европе все громче раздаются призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов. Так, граждан просят понижать температуру в помещениях и уменьшать скорость на дорогах.