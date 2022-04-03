В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+7° в 
USD 83.43EUR 92.15
Войти в почту
59 минут назад

В ФРГ хотят увеличить льготы на газ для населения

Газета.Ruиещё 1

Глава Федерального сетевого агентства ФРГ (регулятор Германии) Клаус Мюллер заявил, что на фоне резкого роста цен на энергоносители следует увеличить льготы на газ для населения. Соответствующее заявление он сделал в беседе с изданием Frankfurter Allgemeine Zeitung.

В ФРГ хотят увеличить льготы на газ для населения
Фото: Константин Михальчевский/РИА «Новости»Константин Михальчевский/РИА «Новости»

По его словам, в связи с увеличением стоимости газа частным клиентам уже необходимо предоставлять более высокие ежемесячные скидки на потребление электроэнергии.

"Многие домохозяйства не заметят, насколько сильно выросли цены, до тех пор, пока в следующем году не будет выставлен счет за отопление, и они будут не в состоянии справиться с дополнительными платежами", - сказал руководитель регулятора.

Также он указал, что потребителям надо заранее приготовиться к растущим тратам, если скидки не будут увеличены до 2023 года. Ранее в Германии спрогнозировали, что ждет страну без российского газа. До этого немецкая компания GASAG объявила о росте цен на газ для клиентов с 1 мая.

В сообщении компании говорится, что для "средней берлинской квартиры" цена вырастет на 26%. В последнее время в Европе все громче раздаются призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов. Так, граждан просят понижать температуру в помещениях и уменьшать скорость на дорогах.

Последние новости
В мире,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители