Зеленский отверг предложение Шольца по НАТО

Канцлер ФРГ Олаф Шольц в феврале предлагал президенту Украины Владимиру Зеленскому уладить конфликт с Москвой, отказавшись от планов вступить в НАТО. Однако глава украинского государства отказался от подобного решения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на публикацию The Wall Street Journal.

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В материале уточняется, что Шольц предложил загасить конфликт между Россией и Украиной на встрече в Мюнхене 19 февраля. Он предложил Зеленскому отказаться от вступления Украины в НАТО и объявить нейтралитет в рамках более широкой сделки по международной безопасности между Россией и Европейским союзом.

«Это соглашение бы подписали Путин и Байден, которые совместно гарантировали бы безопасность Украины», — пишет издание.

Зеленский отказался от этого предложения. Он указал, что большинство граждан Украины поддерживают вступление страны в НАТО.

Как говорится в статье, его решение «заставило немецких чиновников обеспокоиться».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду, что глава американского государства Джо Байден не боится российского лидера Владимира Путина. Он отметил, что доставка военной помощи Украине периодически задерживается.