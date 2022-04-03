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22 минуты назад

Трамп: Байден принёс США худшие времена в истории

RT на русском

Администрация США во главе с президентом Джо Байденом принесла стране худшие времена в истории, заявил бывший американский лидер Дональд Трамп.

Трамп: Байден принёс США худшие времена в истории
Фото: EPAEPA

«Не думаю, что в истории нашей страны было время, когда мы чувствовали себя на таком низком уровне», — приводит РИА Новости слова Трампа на митинге в штате Мичиган.

По его словам, в ходе «самого опасного периода жизни» президент США «не понимает что происходит».

Он отметил, что во время его правления, страна достигла энергетической независимости.

Ранее Трамп обвинил Джо Байдена в неспособности остановить кризис на Украине из-за боязни ядерного потенциала России.

В мире,Джозеф Байден,Дональд Трамп,Администрация США,
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