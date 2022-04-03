Рассмотрение санкций против РФ застопорилось в США

Рассмотрение нового пакета санкций против России, внесенных в Конгресс США в связи с боевыми действиями на Украине, застопорилось. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на статью газеты The Washington Post.

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Как говорится в публикации, новые ограничения должны были запретить импорт российской нефти, отменить торговые преференции для Белоруссии и РФ, заморозить золотые резервы Москвы, предоставить федеральному правительству США значительные средства для преследования российских бизнесменов и чиновников, а также разрешить американским властям использовать конфискованные российские активы для предоставления помощи Украине.

Издание отмечает, что рассмотрение новых санкций зашло в тупик, так как законодатели столкнулись с рядом препятствий. Партийная политика, личные интересы и правила Сената усложняют этот процесс, поэтому законодатели бездействуют, говорится в публикации.