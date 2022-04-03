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1 час назад

Шольц резко отреагировал на свист во время своего выступления

Ura.Ru

Канцлер Германии Олаф Шольц эмоционально отреагировал на недовольные крики и свист во время его речи. Люди с задних рядов толпы стали шуметь после слов о том, что в Германии с солидарностью относятся и к украинским беженцам и проблемам в медицине при пандемии.

Шольц резко отреагировал на свист во время своего выступления
Фото: Bundesregierung\KuglerBundesregierung\Kugler

«Кричите, ведь это то, за что мы боремся и за что борются граждане Украины. Что ты можешь высказывать свое мнение вслух без страха», — заявил Шольц. «Я не принимаю злой цинизм, с которым некоторые говорят, что здесь нельзя выразить свое мнение по этой теме. Это ложь! Оглянитесь на диктатуры этого мира, тогда вы поймете, что это значит», — заявил канцлер, пишет газета Kolnishe Rundschau. Он посоветовал людям «кричать спокойнее».

Инцидент произошел во время митинга, который приурочен к началу избирательной кампании Социал-демократической партии Германии на выборах в Северном Рейн-Вестфалии. Кадры с выступления Шольца распространили в Сети.

Ранее житель Франции разгневался на президента страны Эммануэля Макрона из-за резко выросших цен на топливо. Он жаловался ему на то, как ужасно ходить в магазин, заправлять машину. По словам француза, у него была зарплата, которая позволяла ему жить достойно. Он посетовал, что на сегодняшний день он является нищим служащим.

В мире,Выборы на Украине,Олаф Шольц,Эммануэль Макрон,
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