Шольц резко отреагировал на свист во время своего выступления

«Кричите, ведь это то, за что мы боремся и за что борются граждане Украины. Что ты можешь высказывать свое мнение вслух без страха», — заявил Шольц. «Я не принимаю злой цинизм, с которым некоторые говорят, что здесь нельзя выразить свое мнение по этой теме. Это ложь! Оглянитесь на диктатуры этого мира, тогда вы поймете, что это значит», — заявил канцлер, пишет газета Kolnishe Rundschau. Он посоветовал людям «кричать спокойнее».