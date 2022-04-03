В Венесуэле поддержали Россию

Руководство молодежной организации правящей Единой социалистической партии Венесуэлы и депутаты Национальной ассамблеи (однопалатного парламента) приняли участие в состоявшейся в Каракасе акции солидарности с Россией. Об этом сообщило в субботу посольство РФ в южноамериканской республике.

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"Центральным событием церемонии стало открытие граффити с изображениями президента России Владимира Путина и [бывшего лидера Венесуэлы] команданте Уго Чавеса - основоположников отношений стратегического партнерства двух государств", - говорится в сообщении.

Посол РФ в Каракасе Сергей Мелик-Багдасаров назвал символичным, что организаторы акции приурочили ее к открытию нового спортивного объекта. "В то время, когда российские атлеты, включая паралимпийцев, подвергаются агрессивным нападкам Запада с его политикой "отмены", венесуэльский народ украшает свои спортивные объекты знаками солидарности с народом и правительством России. Это нас объединяет, делает нашу дружбу и сплоченность перед лицом общей угрозы миру и суверенитету независимых государств еще крепче", - добавил он.