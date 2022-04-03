В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+11° в 
USD 83.43EUR 92.15
Войти в почту
44 минуты назад

В Венесуэле прошла акция солидарности с Россией

ТАСС

Руководство молодежной организации правящей Единой социалистической партии Венесуэлы и депутаты Национальной ассамблеи (однопалатного парламента) приняли участие в состоявшейся в Каракасе акции солидарности с Россией. Об этом сообщило в субботу посольство РФ в южноамериканской республике.

В Венесуэле поддержали Россию
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Центральным событием церемонии стало открытие граффити с изображениями президента России Владимира Путина и [бывшего лидера Венесуэлы] команданте Уго Чавеса - основоположников отношений стратегического партнерства двух государств", - говорится в сообщении.

Посол РФ в Каракасе Сергей Мелик-Багдасаров назвал символичным, что организаторы акции приурочили ее к открытию нового спортивного объекта. "В то время, когда российские атлеты, включая паралимпийцев, подвергаются агрессивным нападкам Запада с его политикой "отмены", венесуэльский народ украшает свои спортивные объекты знаками солидарности с народом и правительством России. Это нас объединяет, делает нашу дружбу и сплоченность перед лицом общей угрозы миру и суверенитету независимых государств еще крепче", - добавил он.

В ходе торжественной части мероприятия с заявлением в поддержку РФ среди прочих выступил заместитель главы МИД Венесуэлы Рандер Пенья. "Акция солидарности собрала многочисленную аудиторию жителей окрестных районов, стала проявлением подлинно народной дипломатии и очередной демонстрацией особых уз дружбы, связывающих наши страны не только на политическом, но и на общественном уровне", - отметили в посольстве.

В мире,Уго Чавес,Владимир Путин,Правительство РФ,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители