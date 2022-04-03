В Венесуэле поддержали Россию

Руководство молодежной организации правящей Единой социалистической партии Венесуэлы и депутаты Национальной ассамблеи (однопалатного парламента) приняли участие в состоявшейся в Каракасе акции солидарности с Россией. Об этом сообщило в субботу посольство РФ в южноамериканской республике.
"Центральным событием церемонии стало открытие граффити с изображениями президента России Владимира Путина и [бывшего лидера Венесуэлы] команданте Уго Чавеса - основоположников отношений стратегического партнерства двух государств", - говорится в сообщении.
Посол РФ в Каракасе Сергей Мелик-Багдасаров назвал символичным, что организаторы акции приурочили ее к открытию нового спортивного объекта. "В то время, когда российские атлеты, включая паралимпийцев, подвергаются агрессивным нападкам Запада с его политикой "отмены", венесуэльский народ украшает свои спортивные объекты знаками солидарности с народом и правительством России. Это нас объединяет, делает нашу дружбу и сплоченность перед лицом общей угрозы миру и суверенитету независимых государств еще крепче", - добавил он.
В ходе торжественной части мероприятия с заявлением в поддержку РФ среди прочих выступил заместитель главы МИД Венесуэлы Рандер Пенья. "Акция солидарности собрала многочисленную аудиторию жителей окрестных районов, стала проявлением подлинно народной дипломатии и очередной демонстрацией особых уз дружбы, связывающих наши страны не только на политическом, но и на общественном уровне", - отметили в посольстве.