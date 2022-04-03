Финляндия приготовилась к решительным действиям из-за «опасного» соседа

Премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила, что любое решение страны относительно вступления страны в НАТО приведет к тем или иным последствиям. Однако решение о членстве должны быть принято уже весной.

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«Россия – не тот сосед, каким мы ее считали», – заявила она.

Политик подчеркнула критическую необходимость Финляндии «тщательно и быстро» определиться со своим членством в Североатлантическом Альянсе. Сделать это нужно до конца весны, уверена Санна Марин.

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Однако, по словам финского премьера, Хельсинки рискуют столкнуться с последствиями при любом развитии ситуации – если жители поддержат вступление страны в НАТО или проголосуют против данной инициативы. Свою позицию политик высказывать не стала. По ее словам, она озвучит свое мнение по данному вопросу уже в ближайшее время, передают «Народные Новости».