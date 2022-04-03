В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+8° в 
USD 83.43EUR 92.15
Войти в почту
4 минуты назад

Финляндия готова к решительным действиям ради защиты от «опасного» соседа

РИА "ФедералПресс"иещё 1

Премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила, что любое решение страны относительно вступления страны в НАТО приведет к тем или иным последствиям. Однако решение о членстве должны быть принято уже весной.

Финляндия приготовилась к решительным действиям из-за «опасного» соседа
Фото: EPAEPA

«Россия – не тот сосед, каким мы ее считали», – заявила она.

Политик подчеркнула критическую необходимость Финляндии «тщательно и быстро» определиться со своим членством в Североатлантическом Альянсе. Сделать это нужно до конца весны, уверена Санна Марин.

Страна ЕС захотела стать гарантом нейтрального статуса Украины

Однако, по словам финского премьера, Хельсинки рискуют столкнуться с последствиями при любом развитии ситуации – если жители поддержат вступление страны в НАТО или проголосуют против данной инициативы. Свою позицию политик высказывать не стала. По ее словам, она озвучит свое мнение по данному вопросу уже в ближайшее время, передают «Народные Новости».

Ранее «ФедералПресс» сообщал, что генсек НАТО высказался о членстве Финляндии в НАТО. Он заявил, что страна может войти в состав альянса очень быстро, если у нее будет такое желание.

В мире,НАТО,ЕС,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители