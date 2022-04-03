Politico: жители ЕС не готовы отказаться от российского газа

Запад ведет борьбу с энергетическим кризисом, но граждане стран Евросоюза не желают отказываться от привычной жизни и снижать спрос на потребление топлива поставляемого из России топлива. Об этом пишет Politico.

Фото: Alik Keplicz/AP Alik Keplicz/AP

"Даже слабые призывы к изменению поведения не находят отклика", — сказано в публикации.

Как считает автор статьи, это происходит не из-за того, что отсутствуют идеи. Так, в последнее время европейцам рекомендуют понизить термостаты в домах на один градус и ограничить скорость при передвижении на автомобиле, уточняется в материале.

Эксперт Ян Розенов же указал, что люди сопротивляются изменениям в их жизни, которые навязывает государство. Поэтому политики из стран ЕС "осторожны" с подобными призывами, отметил он.

"Политически безопаснее для правительств бросить вызов России, построив ветряные электростанции и увеличив количество солнечных батарей", — заключил специалист.