В США осудили «перекладывание ответственности» на Путина

Президент США Джо Байден винит в топливном кризисе в стране главу российского государства Владимира Путина, а также пандемию COVID-19. Ведущая новостного выпуска телеканала ABC News раскритиковала его попытку «переложить ответственность». Жители США поддержали ее слова в комментариях, сообщает РИА Новости.

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Телекомпания выпустила сюжет о резком скачке цен на бензин в США. Он произошел на следующий день после решения Байдена выпускать из национального стратегического нефтяного резерва примерно миллион баррелей нефти в день в течение шести месяцев. По его словам, это поможет снизить цены на газ и энергоносители. Подобное решение президент США принял уже в третий раз.

Ведущая ABC News подвергла критике слова Байдена о том, что в топливном кризисе в стране виновата нестабильная экономическая ситуация во время пандемии COVID-19 и «лично Владимир Путин». Пользователи активно поддержали ее слова.

«Байден как футбольный тренер, который не выиграл ни одной игры. Он вечно повторяет, что во всем виноват его предыдущий коллега или соперник», — выразил свое мнение один из пользователей.