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21 минуту назад

Пользователи поддержали ведущую ABC News, обвинившую Байдена за кризис с топливом в США

Елена Прошина

Президент США Джо Байден винит в топливном кризисе в стране главу российского государства Владимира Путина, а также пандемию COVID-19. Ведущая новостного выпуска телеканала ABC News раскритиковала его попытку «переложить ответственность». Жители США поддержали ее слова в комментариях, сообщает РИА Новости.

В США осудили «перекладывание ответственности» на Путина
Фото: ReutersReuters

Телекомпания выпустила сюжет о резком скачке цен на бензин в США. Он произошел на следующий день после решения Байдена выпускать из национального стратегического нефтяного резерва примерно миллион баррелей нефти в день в течение шести месяцев. По его словам, это поможет снизить цены на газ и энергоносители. Подобное решение президент США принял уже в третий раз.

Ведущая ABC News подвергла критике слова Байдена о том, что в топливном кризисе в стране виновата нестабильная экономическая ситуация во время пандемии COVID-19 и «лично Владимир Путин». Пользователи активно поддержали ее слова.

«Байден как футбольный тренер, который не выиграл ни одной игры. Он вечно повторяет, что во всем виноват его предыдущий коллега или соперник», — выразил свое мнение один из пользователей.

Другой зритель отметил, что нельзя вводить санкции против одной страны и верить, что эти же санкции никак не отразятся на другой. Следующий комментатор написал, что Байден никогда не примет на себя ответственности за собственные действия. Другой пользователь подчеркнул, что власти США «уже десять лет во всем обвиняют Путина».

В мире,Джозеф Байден,Владимир Путин,
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