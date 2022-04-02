Украина обратилась к Китаю с просьбой по безопасности

Член украинской делегации на переговорах с Россией Давид Арахамия заявил, что Киев обратился к Пекину с просьбой о гарантиях безопасности. По его словам, в настоящее время ведутся переговоры по данному вопросу, передает РИА Новости со ссылкой на Telegram-канал издания «Страна.ua».

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«С Китаем идут переговоры по дипломатическим каналам, чтобы он стал страной-гарантом Украины», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что, по мнению Арахамии, данный вопрос проработан с Китаем гораздо меньше, чем с другими странами, с которыми ведется его обсуждение.