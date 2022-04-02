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28 минут назад

Украина обратилась к Китаю с просьбой о гарантиях безопасности

Lenta.ru

Член украинской делегации на переговорах с Россией Давид Арахамия заявил, что Киев обратился к Пекину с просьбой о гарантиях безопасности. По его словам, в настоящее время ведутся переговоры по данному вопросу, передает РИА Новости со ссылкой на Telegram-канал издания «Страна.ua».

Украина обратилась к Китаю с просьбой по безопасности
Фото: ReutersReuters

«С Китаем идут переговоры по дипломатическим каналам, чтобы он стал страной-гарантом Украины», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что, по мнению Арахамии, данный вопрос проработан с Китаем гораздо меньше, чем с другими странами, с которыми ведется его обсуждение.

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Ранее крыло республиканской партии США, поддерживающее бывшего американского президента Дональда Трампа, обсудило на экстренном совещании опасность вмешательства страны в конфликт на Украине и выступило против помощи стране. Основная мысль, к которой пришли представили партии во время встречи, была в том, что «любая помощь Украине равносильна причинению ей вреда».

В мире,Давид Арахамия,Дональд Трамп,ЕС,
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