В Казахстане предотвратили покушение на президента

В Казахстане задержали агента иностранных спецслужб, который планировал покушение на президента Касым-Жомарта Токаева. Об этом сообщает Комитет нацбезопасности республики.
«25 марта 2022 года контрразведывательная служба КНБ задержала в Нур-Султане гражданина Республики Казахстан „А“, агента иностранной разведки. Он планировал покушение на президента Республики Казахстан и ряд высокопоставленных лиц», — сообщается на сайте Комитета нацбезопасности Казахстана.
В январе в Казахстане прошли массовые протесты. Страны ОДКБ ввели миротворцев для предотвращения террористической угрозы извне. 13 января Токаев заявил об успешном завершении миссии ОДКБ.