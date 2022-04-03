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30 минут назад

В Казахстане предотвратили покушение на президента

Ura.Ruиещё 3

В Казахстане задержали агента иностранных спецслужб, который планировал покушение на президента Касым-Жомарта Токаева. Об этом сообщает Комитет нацбезопасности республики.

В Казахстане предотвратили покушение на президента
Фото: официальный сайт президента Казахстанаофициальный сайт президента Казахстана

«25 марта 2022 года контрразведывательная служба КНБ задержала в Нур-Султане гражданина Республики Казахстан „А“, агента иностранной разведки. Он планировал покушение на президента Республики Казахстан и ряд высокопоставленных лиц», — сообщается на сайте Комитета нацбезопасности Казахстана.

В январе в Казахстане прошли массовые протесты. Страны ОДКБ ввели миротворцев для предотвращения террористической угрозы извне. 13 января Токаев заявил об успешном завершении миссии ОДКБ.

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