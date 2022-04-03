В Казахстане предотвратили покушение на президента

«25 марта 2022 года контрразведывательная служба КНБ задержала в Нур-Султане гражданина Республики Казахстан „А“, агента иностранной разведки. Он планировал покушение на президента Республики Казахстан и ряд высокопоставленных лиц», — сообщается на сайте Комитета нацбезопасности Казахстана.