В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+8° в 
USD 83.43EUR 92.15
Войти в почту
45 минут назад

Страна ЕС захотела стать гарантом нейтрального статуса Украины

Илья Родин

Глава МИД Италии Луиджи Ди Майо во время визита в Баку заявил, что его страна может стать одним из гарантов нейтрального статуса Украины, «правительство готово внести свой вклад в мирный процесс». Об этом пишет РБК со ссылкой на издание La Repubblica.

Страна ЕС захотела стать гарантом нейтрального статуса Украины
Фото: ТАССТАСС

Ди Майо отметил, что «Италия работает в режиме нон-стоп, чтобы положить конец этому конфликту с помощью санкций», но в то же не время не прекращает попытки разрешить ситуацию дипломатическим путем.

По его мнению, приоритетными задачами являются продолжение переговоров между Москвой и Киевом и установление гуманитарного перемирия.

Кадыров сообщил о начале штурма завода в Мариуполе

«Мы отмечаем прогресс, достигнутый в Турции после встречи между двумя делегациями. Правительство Италии готово внести свой вклад в мирный процесс и выступить гарантом нейтралитета Украины», - уточнил он.

Ранее сообщалось, что итальянские власти конфисковали у российского олигарха Алишера Усманова пуленепробиваемый Mercedes Maybach S650 Guard стоимостью 670 тысяч долларов.

В мире,Алишер Усманов,ЕС,
81
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители