Страна ЕС захотела стать гарантом нейтрального статуса Украины

Глава МИД Италии Луиджи Ди Майо во время визита в Баку заявил, что его страна может стать одним из гарантов нейтрального статуса Украины, «правительство готово внести свой вклад в мирный процесс». Об этом пишет РБК со ссылкой на издание La Repubblica.

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Ди Майо отметил, что «Италия работает в режиме нон-стоп, чтобы положить конец этому конфликту с помощью санкций», но в то же не время не прекращает попытки разрешить ситуацию дипломатическим путем.

По его мнению, приоритетными задачами являются продолжение переговоров между Москвой и Киевом и установление гуманитарного перемирия.

«Мы отмечаем прогресс, достигнутый в Турции после встречи между двумя делегациями. Правительство Италии готово внести свой вклад в мирный процесс и выступить гарантом нейтралитета Украины», - уточнил он.