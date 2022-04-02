"Мы не поддадимся": Польша обвинила Москву в шантаже по газу

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что республика не будет оплачивать российский газ рублями, и такое требование РФ является «шантажом». Об этом сообщает РИА Новости.

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«Если такой шантаж будет применен в отношении Польши, то мы не поддадимся»,- сказал Моравецкий.

Он также обратился к канцлерам Германии и Австрии с призывом «не поддаваться этому шантажу».

Президент России Владимир Путин 23 марта заявил, что недружественные страны будут должны покупать российский газ исключительно за рубли. Цель - отказаться от использования в расчётах долларов и евро. Президент подписал соответствующий указ в четверг.

Многие международные эксперты считают, что российский лидер таким решением изменил геополитические расклады в мире.