На Украине захотели присвоить российские активы на $400 млрд

Советник президента Украины по экономическим вопросам Олег Устенко заявил, что Киев надеется получить $400 млрд из замороженных западными странами активов России. По его словам, эти денежные средства будут направлены в так называемый «Фонд восстановления Украины».

«Откуда будут браться средства для этого фонда: мы говорим в первую очередь про $300 млрд, которые заморожены со стороны Центрального банка Российской Федерации. Второй источник — замороженные активы ближайшего окружения Путина, которое включает в себя несколько сотен лиц, за пределами страны», - уточнил Устенко.

Экономист отметил, что объем денежных средств от второго источника может дать Украине порядка $100 млрд. Но эта сумма соберется не сразу, а постепенно. Так как еще не все заграничные счета российских бизнесменов заморожены, и, следовательно, могут быть конфискованы.

Устенко подчеркнул, что западные партнеры также обещают выделить средства для фонда. В конечном итоге, украинские власти рассчитывают получить $500 млрд долларов.