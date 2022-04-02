В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+3° в 
USD 83.43EUR 92.15
Войти в почту
41 минуту назад

Советник Зеленского заявил о желании Киева присвоить российские активы

Елена Прошина

Советник президента Украины по экономическим вопросам Олег Устенко заявил, что Киев надеется получить $400 млрд из замороженных западными странами активов России. По его словам, эти денежные средства будут направлены в так называемый «Фонд восстановления Украины».

На Украине захотели присвоить российские активы на $400 млрд
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

«Откуда будут браться средства для этого фонда: мы говорим в первую очередь про $300 млрд, которые заморожены со стороны Центрального банка Российской Федерации. Второй источник — замороженные активы ближайшего окружения Путина, которое включает в себя несколько сотен лиц, за пределами страны», - уточнил Устенко.

Экономист отметил, что объем денежных средств от второго источника может дать Украине порядка $100 млрд. Но эта сумма соберется не сразу, а постепенно. Так как еще не все заграничные счета российских бизнесменов заморожены, и, следовательно, могут быть конфискованы.

Украину предложили восстанавливать на нефтяные доходы РФ

Устенко подчеркнул, что западные партнеры также обещают выделить средства для фонда. В конечном итоге, украинские власти рассчитывают получить $500 млрд долларов.

Кроме того, советник высказался об экономических потерях Украины. По его мнению, они достигли $1 триллиона. В своих подсчетах он опирался на озвученные ранее суммы убытков. В частности, 15 марта премьер-министр Денис Шмыгаль оценил их в $500 млрд.

В мире,Денис Шмыгаль,Олег Устенко,Владимир Путин,Банк России,
82
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители