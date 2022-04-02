Японский боксер вышел на взвешивание в женском нижнем белье

Японское издание boxmob.jp сообщило, что боксер Мугича Накагава явился на церемонию взвешивания в женском нижнем белье. Об этом пишет «Чемпионат».

Сегодня, 2 апреля, Накагава должен выйти в ринг против своего соотечественника Рио Акахо в рамках местного турнира 611th Dynamic Glove. Японские спортсмены сразятся в 8-раундовом поединке суперлегчайшего веса.

«Чемпионат» напомнил, что Накагаве ранее удалось выиграть 24 боя. Шесть раз он проиграл и в одном случае бой окончился вничью. У его соперника побед существенно больше - он одолел противников 37 раз, при этом проиграл только два раза.