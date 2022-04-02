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22 минуты назад

Японский боксер вышел на взвешивание в женском нижнем белье

Елена Прошина

Японское издание boxmob.jp сообщило, что боксер Мугича Накагава явился на церемонию взвешивания в женском нижнем белье. Об этом пишет «Чемпионат».

Японский боксер вышел на взвешивание в женском нижнем белье
Фото: ReallyNiceDerek/TwitterReallyNiceDerek/Twitter

Сегодня, 2 апреля, Накагава должен выйти в ринг против своего соотечественника Рио Акахо в рамках местного турнира 611th Dynamic Glove. Японские спортсмены сразятся в 8-раундовом поединке суперлегчайшего веса.

Отмечается, что в основном бою турнира выступят известные боксеры Макото Кавасаки и Коки Косикава.

«Чемпионат» напомнил, что Накагаве ранее удалось выиграть 24 боя. Шесть раз он проиграл и в одном случае бой окончился вничью. У его соперника побед существенно больше - он одолел противников 37 раз, при этом проиграл только два раза.

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