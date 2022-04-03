Зеленский: представители Украины и РФ близки к договоренностям

Президент Украины Владимир Зеленский полагает, что представители Киева и Москвы близки к согласованию договоренностей, которые могут предполагать безъядерный, внеблоковый и нейтральный статус страны. Об этом украинский лидер заявил в интервью журналистам американского телеканала CBS, стенограмма которого была опубликована в воскресенье.

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"Мы считаем, что стороны очень близки к достижению договоренностей", - приводятся слова Зеленского на английском языке.

Он отметил, что утверждение возможных договоренностей "будет происходить на уровне руководителей стран".

Говоря о предполагаемом содержании договоренностей, Зеленский, согласно стенограмме, добавил:

"Украина примет безъядерный, внеблоковый, нейтральный статус. Но в то же время у Украины будет членство в Европейском союзе".

"Важная часть этих договоренностей - гарантии безопасности. Гарантии безопасности должны предполагать наличие круга государств, которые будут поддерживать нашу страну. И в случае агрессии со стороны России против Украины лидеры этих стран будут помогать Украине различным образом после выполнения определенных условий в сфере безопасности, относительно которых должна быть договоренность этих стран-гарантов", - считает Зеленский.

Глава российской делегации на переговорах, помощник президента РФ Владимир Мединский в воскресенье заявил, что проект договора между Россией и Украиной еще не готов "для вынесения на встречу в верхах", при этом Украина стала реалистичнее подходить к теме своего нейтрального и безъядерного статуса.