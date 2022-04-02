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1 час назад

Премьер Польши заявил, что введенные против России санкции не действуют

Елена Прошина

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что введенные против России ограничительные меры не оказали на экономику РФ существенного эффекта, о чем прямо говорит укрепление рубля. Об этом пишет ТАСС.

В Польше заявили о неожиданном эффекте антироссийских санкций
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Санкции, которые мы до настоящего времени ввели против России, не действуют», - рассказал Моравецкий.

Он указал, что прямым доказательством этого является «курс рубля, который возвращается к уровню до момента агрессии России на Украине». Это означает, полагает политик, что «действия [западных стран] не принесли желаемого европейскими лидерами эффекта».

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Ранее на укрепление рубля обратили внимание журналисты французского издания Les Echos. Они отметили, что Россия приняла правильное решение о продаже газа за рубли.

«Покупатели платят в евро, "Газпром" получает рубли. Каждый сохраняет свое лицо. А рубль укрепляется», - уточнило издание.

Кроме того, в статье отмечается, что такая схема расчетов защищает от санкций «Газпромбанк», так как он по сути становится ключевым участником расчетов за голубое топливо.

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