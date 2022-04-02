Названо исключение в готовящихся против России санкциях

Еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони на форуме «Амброзетти» заявил,что ЕС работает над очередным пакетом антироссийских санкций. Он отметил, что они не будут касаться энергетического сектора. Эксперты обращают внимание на то, чтобы ограничительные меры было сложно обойти. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на агентство ANSA.

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«Мы работаем над дополнительными пакетами санкций, но уточню, они не включают энергетический сектор на данный момент. В первую очередь мы работаем над тем, чтобы ограничить возможности обходить эти санкции», - рассказал он.

Обозреватель газеты Handelsblatt Торстен Рике сообщил ранее, что постоянное усиление ограничительных санкций против России может расколоть западные страны.

«В прошлом экономические санкции по большей части не работали, потому что они были слишком слабыми. Теперь санкции против России могут стать жестче, как и негативные последствия для нас», - уточнил журналист.