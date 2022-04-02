Греки отказались перевозить бронетехнику США

Информационный портал Компартии Греции (КПГ) сообщил, что сотрудники греческой железнодорожной компании TrainOSE отказались участвовать в транспортировке военной техники Североатлантического альянса из порта Александруполис к границе Украины. Об этом пишет РИА «Новости».

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«Вот уже около двух недель на сотрудников машинного отделения в Салониках оказывается давление, чтобы они отправились в Александруполис. Изначально работодатель указывал, кому из сотрудников ехать, а получив отказ, сказал им "самим выбрать между собой"», - отмечается в сообщении.

Но и после вторичного призыва руководства «никто не пожелал ехать».

В частности, один из электромонтеров отделения подчеркнуто отказался направиться в Александруполис. Он заявил, что недопустимо «делать соучастниками» железнодорожных рабочих, использовать их для перевозки вооружений альянса.

В ситуацию экстренно вмешались греческие профсоюзы. В своей резолюции они потребовали не задействовать железные дороги Греции для перевозок вооружений и военной техники, а также прекратить угрозы отказникам.

«В частности, мы требуем не использовать железнодорожный подвижной состав нашей страны для переброски американско-натовского арсенала в соседние страны. Мы осуждаем угрозы работодателей в адрес сотрудников TrainOSE, которые отказались участвовать в техническом обеспечении машин», - подчеркнули в профсоюзах.