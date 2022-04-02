В Японии рассказали о роли Зеленского в эскалации украинского кризиса

«Я думаю, что причина, по которой мы не смогли остановить кризис, заключалась в Зеленском, который проигнорировал возможности обсуждения путей деэскалациии кризиса. Если бы украинский президент вовремя решился на спокойный и разумный диалог, всего этого не произошло бы. Я не перестаю удивляться — почему он не начал говорить с Путиным? Военная мощь Украины и России несравнимы, не так ли?», — рассказал политик.