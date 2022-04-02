В Германии анонсировали скорое создание боевых групп НАТО на востоке

«На данный момент мы не видим никаких признаков, которые свидетельствовали бы о нападении российских войск на страны НАТО. В этом плане у нас действительно есть время для расширения возможностей НАТО и укрепления восточного фланга. К концу мая мы создадим необходимые боевые группы во всех государствах от Балтийского до Черного моря», - заявил Цорн.