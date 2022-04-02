В Германии анонсировали скорое создание боевых групп НАТО на востоке

Генеральный инспектор Бундесвера Эберхард Цорн в интервью газете Welt am Sonntag рассказал, что к концу мая 2022 года Североатлантический альянс планирует создать боевые группы по всех государствах от «от Балтийского до Черного моря» с целью укрепить восточный фланг НАТО. Об этом пишет ТАСС.
«На данный момент мы не видим никаких признаков, которые свидетельствовали бы о нападении российских войск на страны НАТО. В этом плане у нас действительно есть время для расширения возможностей НАТО и укрепления восточного фланга. К концу мая мы создадим необходимые боевые группы во всех государствах от Балтийского до Черного моря», - заявил Цорн.
Издание напомнило, что на экстренном саммите альянса, прошедшем в конце марта, было принято решение о создании в Словакии, Венгрии, Болгарии и Румынии четырех дополнительных многонациональных боевых групп.
«В ответ на действия России были задействованы планы обороны НАТО, развернуты элементы Сил реагирования НАТО и размещены 40 тыс. военнослужащих на восточном фланге НАТО», - говорится в заявлении организации.
Также в альянсе отметили, что все принятые меры «остаются превентивными, пропорциональными и не направлены на эскалацию кризиса».