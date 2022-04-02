Зеленский усомнился в готовности США помогать Украине

Отказ США в поставках Украине военных самолётов и ракет может вызвать сомнения в том, что Вашингтон действительно готов оказывать помощь Киеву. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью телеканалу Fox News. При этом он отметил, что продолжает верить в своего американского коллегу Джо Байдена.

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По словам Зеленского, украинским военным не нужны поставляемые Западом бронежилеты и каски, они нуждаются в тяжёлом вооружении.

Просто дайте нам ракеты. Дайте нам самолёты. Вы не можете дать нам F-18 или F-19 или что там у вас есть. Дайте нам старые советские самолёты, — сказал он.

Зеленский отметил, что отсутствие оперативности в вопросе поставок оружия может вызвать подозрения в том, что за этим «кроется какая-то игра». По его словам, он не хочет верить в том, что некоторые западные партнёры действительно играют с Украиной в игры.