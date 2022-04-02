Китай оценил свою роль в преодолении кризиса на Украине

Глава департамента Европы МИД КНР Ван Лутун заявил, что мировому сообществу не стоило бы переоценивать роль Пекина в урегулировании украинского кризиса. Об этом сообщает ТАСС.

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«Я не думаю, что роль Китая стоит переоценивать, потому что военные действия — это решение, принятое суверенными государствами. Это было независимое решение России», — сказал китайский дипломат.

При этом он напомнил о том, что официальный Пекин всегда поддерживал прекращение огня, однако ключ к разрешению противоречий между Россией и Украиной «не находится в руках Китая».

Ранее в МИД КНР заявили, что Пекин не получал каких-либо запросов от Киева по вопросу гарантий безопасности.

До этого президент Украины Владимир Зеленский заявил о желании видеть Китай на стороне Киева.

24 февраля российский лидер Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.