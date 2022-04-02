Китай ответил Зеленскому на призыв присоединиться к борьбе против РФ

Пекин продвигает переговоры Украины и России, однако не следует переоценивать роль Китая. Конфликт не закончится только лишь потому, что Пекин так скажет, сообщает «Прайм» со ссылкой на заявление директора департамента Европы Министерства иностранных дел КНР Вана Лутуна.
Так дипломат прокомментировал прошедший саммит лидеров Китая и Евросоюза.
«Мы всегда выступали в поддержку прекращения огня и вносили свой вклад в это. На второй день этого конфликта председатель КНР Си Цзиньпин поговорил по телефону с президентом России, и через несколько дней прошел первый раунд переговоров между Россией и Украиной. К настоящему моменту прошло уже пять раундов, и мы уже видим некоторый прогресс», — заявил представитель внешнеполитического ведомства Китая.
«Честно говоря, я не думаю, что стоит переоценивать роль Китая, потому, что военные действия – это решение, принятое суверенными странами, это было независимым решением России, и это просто не работает так, что мы обратимся к России и скажем: "Вы должны прекратить эту войну" – и они ее прекратят», — отметил Лутун.
Напомним, украинский президент Владимир Зеленский хотел бы видеть КНР на стороне своей страны.
«Я бы хотел Китай на нашей стороне. Но выбор за ними. <...> Думаю, без прямой связи США и КНР будет невозможно достичь результата, необходимого миру», — сказал глава государства.