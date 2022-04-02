Китай ответил Зеленскому на призыв присоединиться к борьбе против РФ

«Мы всегда выступали в поддержку прекращения огня и вносили свой вклад в это. На второй день этого конфликта председатель КНР Си Цзиньпин поговорил по телефону с президентом России, и через несколько дней прошел первый раунд переговоров между Россией и Украиной. К настоящему моменту прошло уже пять раундов, и мы уже видим некоторый прогресс», — заявил представитель внешнеполитического ведомства Китая.