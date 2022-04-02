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25 минут назад

Зеленский отреагировал на поддержку России Китаем

Елена Прошина

Украинский президент Владимир Зеленский хотел бы видеть КНР на стороне своей страны, сообщил он в интервью телеканалу Fox News.

Зеленский отреагировал на поддержку России Китаем
Фото: ТАССТАСС

«Я бы хотел Китай на нашей стороне. Но выбор за ними. <...> Думаю, без прямой связи США и КНР будет невозможно достичь результата, необходимого миру», — сказал глава государства.

Ранее председатель КНР Си Цзиньпин выразил сожаление в связи с тем, что ситуация на Украине дошла до такого состояния. По его словам, нельзя втягивать в кризис все страны мира. При этом сам Пекин намерен учитывать важность своей репутации на международной арене.

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По словам Си Цзиньпина, причина кризиса вокруг Украины заключается в противоречиях в сфере региональной безопасности, копившихся в Европе в течение длительного времени. Для устранения корня проблемы нужно учесть закономерные озабоченности в сфере безопасности всех вовлечённых сторон.

Председатель КНР считает, что на восстановление мировой экономики от последствий украинского кризиса могут потребоваться годы или даже десятилетия. Си Цзиньпин призвал международное сообщество поддерживать переговорный процесс между Москвой и Киевом, а не «подливать масла в огонь».

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