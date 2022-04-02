Зеленский отреагировал на поддержку России Китаем

Украинский президент Владимир Зеленский хотел бы видеть КНР на стороне своей страны, сообщил он в интервью телеканалу Fox News.

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«Я бы хотел Китай на нашей стороне. Но выбор за ними. <...> Думаю, без прямой связи США и КНР будет невозможно достичь результата, необходимого миру», — сказал глава государства.

Ранее председатель КНР Си Цзиньпин выразил сожаление в связи с тем, что ситуация на Украине дошла до такого состояния. По его словам, нельзя втягивать в кризис все страны мира. При этом сам Пекин намерен учитывать важность своей репутации на международной арене.

По словам Си Цзиньпина, причина кризиса вокруг Украины заключается в противоречиях в сфере региональной безопасности, копившихся в Европе в течение длительного времени. Для устранения корня проблемы нужно учесть закономерные озабоченности в сфере безопасности всех вовлечённых сторон.