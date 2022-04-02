В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+7° в 
USD 83.43EUR 92.15
Войти в почту
58 минут назад

Зеленский понадеялся на смелость Байдена перед Путиным

Lenta.ru

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью Fox News выразил надежду, что его американский коллега Джо Байден, которого он назвал «лидером великой державы», не боится президента России Владимира Путина. Об этом сообщает РИА Новости.

Зеленский понадеялся на смелость Байдена перед Путиным
Фото: ТАССТАСС

Зеленский пожаловался на задержки в доставке военной помощи Украине от западных партнеров.

«Если процесс продолжит задерживаться, передача оружия станет замедляться, люди станут спрашивать, есть ли за этим какая-то игра. Мы не хотим верить, что наши партнеры играют за нашими спинами», — заявил он.

На последовавший вопрос о том, связывает ли он замедление поставок со страхами американский президент российского, Зеленский ответил, что не знает.

«Я не знаю, боится ли Байден Путина. Я хочу верить, что он не боится, потому что он лидер великой державы», — сказал он.

Зеленский также выразил надежду, что ни один президент США никогда не испугается России.

Ранее президент США Джо Байден прокомментировал слухи вокруг президент России Владимира Путина. предположил, что слова о том, что от президента России якобы могут скрывать всю информацию о военной операции на Украине и состоянии экономики РФ, могут являться спекуляцией.

Перед этим официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что США не обладают реальной информацией о том, что происходит в Кремле, не понимают президента Путина, не понимают механизм принятия решений, и поэтому принимают ошибочные решения.

В мире,Владимир Зеленский,Джозеф Байден,Дмитрий Песков,Владимир Путин,
3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители