Зеленский понадеялся на смелость Байдена перед Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью Fox News выразил надежду, что его американский коллега Джо Байден, которого он назвал «лидером великой державы», не боится президента России Владимира Путина. Об этом сообщает РИА Новости.

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Зеленский пожаловался на задержки в доставке военной помощи Украине от западных партнеров.

«Если процесс продолжит задерживаться, передача оружия станет замедляться, люди станут спрашивать, есть ли за этим какая-то игра. Мы не хотим верить, что наши партнеры играют за нашими спинами», — заявил он.

На последовавший вопрос о том, связывает ли он замедление поставок со страхами американский президент российского, Зеленский ответил, что не знает.

«Я не знаю, боится ли Байден Путина. Я хочу верить, что он не боится, потому что он лидер великой державы», — сказал он.

Зеленский также выразил надежду, что ни один президент США никогда не испугается России.

Ранее президент США Джо Байден прокомментировал слухи вокруг президент России Владимира Путина. предположил, что слова о том, что от президента России якобы могут скрывать всю информацию о военной операции на Украине и состоянии экономики РФ, могут являться спекуляцией.