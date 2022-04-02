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45 минут назад

"Планируют взорвать": Украинские неонацисты заминировали ГЭС

Елена Прошина

Боевики националистических формирований Украины заминировали шлюзы сброса воды Александровской гидроэлектростанции в Николаевской области, планируется подрыв, сообщает «Ура.ру» со ссылкой на начальника Национального центра управления обороной РФ (НЦУО РФ) генерал-полковника Михаила Мизинцева.

"Планируют взорвать": Украинские неонацисты заминировали ГЭС
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В Николаевской области боевики националистических формирований заминировали шлюзы сброса воды Александровской гидроэлектростанции (река Южный Буг), которые неонацисты планируют взорвать», — сказал он.

По словам Мизинцева, если план будет реализован, то могут быть затоплены более десяти населенных пунктов и местность, прилагающая к городу Вознесенску.

Генерал-полковник отмечает, что эти факты в очередной раз показывают бесчеловечное отношение и безразличие украинских властей к судьбам собственных граждан. Мизинцев подчеркнул, что Россия продолжает выполнять гуманитарные обязательства по спасению мирных жителей, в том числе обеспечивает безопасность прохода людей, а также проезда автобусных колонн и гражданского автомобильного транспорта.

24 февраля российский президент Владимир Путин сообщил о намерении провести военную операцию на Украине. В своем обращении к россиянам он заявил, что прямое нападение на РФ приведет к разгрому агрессора. В этот же день прогремели взрывы в некоторых городах Украины.

Президент США Джо Байден назвал вторжение Москвы на Украину нарушением международного права, указав на то, что власти России отвергли все попытки США в решении проблемы безопасности.

В мире,Михаил Мизинцев,Джозеф Байден,Владимир Путин,НЦУО РФ,
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