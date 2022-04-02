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31 минуту назад

The Hill: США ждет мощный кризис из-за санкций против России

Елена Прошина

Ограничительные меры в отношении России и последовавшее за этим повышение цен на энергоносители может привести экономику США к рецессии, сообщает The Hill.

The Hill: США ждет мощный кризис из-за санкций против России
Фото: ТАССТАСС

По данным издания, недавний скачок цен на энергоносители нанес существенный удар по многим семьям и отраслям экономики и может иметь гораздо более серьезные последствия для США и мира в целом.

The Hill указывает на необходимость диверсифицировать поставки нефти, чтобы снизить риск внезапного повышения цен на энергоносители. Для этого необходимо вернуться к так называемой иранской ядерной сделке, поскольку эта страна обладает огромными запасами нефти. Также, по мнению журналистов газеты, необходимо поддерживать усилия по развитию альтернативных источников энергии.

Издание The Guardian считает, что западные страны могут испытать «шок» из-за перенаправления экспорта топлива из России на рынки Азии. Как пишет британская газета, значение РФ для мира намного больше, чем тот факт, что она является 11-й крупнейшей экономикой в мире.

Отмечается, что санкции США и их союзников против Москвы приведут к тому, что Запад попадет в ловушку. Отмечается, что Россия сможет разработать новые технологии и благодаря им вырваться из «геополитической клетки».

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