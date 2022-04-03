Есть ли сейчас у Украины шансы вступить в Евросоюз

Президент Украины на встрече с главой Европарламента Робертой Метсолой в Киеве обсудил, как ускорить вступление Украины в ЕС. В ходе видеообращения Владимир Зеленский отметил, что по этому вопросу якобы есть «конкретика», но никаких деталей не привёл. Накануне председатель ЕП в ходе выступления в Раде заявила, что Евросоюз признаёт «европейские чаяния Украины», и пообещала поддержать движение страны «к достижению этой цели». Эксперты со своей стороны отмечают, что «конкретика», о которой говорит Зеленский, не прослеживается ни в одном из заявлений европейских властей относительно перспектив членства Киева в ЕС. По мнению аналитиков, в текущих реалиях Украина — не что иное, как финансово-политическое обременение для союза.

Фото: Gettyimages.ru Gettyimages.ru

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что на встрече с главой Европарламента (ЕП) Робертой Метсолой в Киеве он обсудил, как ускорить вступление Украины в ЕС.

Видео дня

«Говорили о том, как ускорить вступление Украины в Европейский союз. Конкретика есть», — сказал Зеленский в видеообращении, не приведя никаких деталей.

Напомним, накануне Метсола посетила Киев, и во время своего выступления в Верховной раде отметила, что ЕС признаёт «европейские чаяния Украины» и её стремление стать страной-кандидатом на вступление в Евросоюз.

«И я стою здесь перед вами всеми, чтобы сказать, что вы можете рассчитывать на то, что и я, и Европейский парламент поддержим движение Украины к достижению этой цели», — отметила она, подчеркнув, что в ЕП Киев «не подведут».

Она добавила, что «у каждой страны свой путь, но то, что будущее Украины — в Европейском союзе, никогда не должно вызывать сомнений».

За день до этого, 31 марта, Зеленский выступил в парламенте Нидерландов по видеосвязи, пригласив эту страну к «проекту восстановления Украины».

«Призываю выбрать город, регион нашего государства, которые могут увидеть вашу заботу. Могут почувствовать, что вы умеете. И чтобы каждый, кто в вашей стране сомневается, точно почувствовал, что мы, украинцы, можем быть вместе с вами — в Европейском союзе», — сказал он.

По мнению Зеленского, это усилит «общий европейский дом» и сделает «ещё более совершенным европейский проект».

Европейские устремления

Напомним, в конце февраля Зеленский призвал Европейский союз в срочном порядке решить вопрос членства Украины «по новой специальной процедуре» и подписал заявку на вступление в объединение.

В Еврокомиссии подтвердили получение соответствующего запроса Киева. Как отметила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции 3 марта, этот вопрос будет обсуждаться внутри союза, однако перед принятием решения на территории Украины должны быть прекращены боевые действия.

О невозможности начать процедуру присоединения Украины к ЕС, поскольку на её территории продолжается вооружённый конфликт, заявил и президент Франции Эммануэль Макрон 10 марта, перед началом неформального саммита лидеров Евросоюза в Версале, на котором должен был быть поднят вопрос о членстве украинской стороны.

В свою очередь, премьер-министр Нидерландов Марк Рютте в беседе с журналистами отметил, что в ЕС нет такой процедуры, как ускоренное вступление в объединение, и что процесс принятия Украины в Европейский союз может занять длительное время.

В результате в ЕС так и не смогли договориться о предоставлении Украине статуса кандидата в члены объединения, рассказал президент Литвы Гитанас Науседа.

Как говорилось в заявлении лидеров стран и правительств ЕС по итогам первого дня саммита в Версале, Совет Евросоюза предложил ЕК лишь «представить своё мнение» относительно заявки Украины на членство в содружестве.

После этого глава Еврокомиссии заявила, что Украина якобы уже начала «свой европейский путь».

«В такие времена необходима дальновидность, стойкость и выдержка, чтобы последовательно предпринимать непростые шаги. Еврокомиссия продолжит движение на этом пути», — написала Урсула фон дер Ляйен на своей странице в Twitter 18 марта.

В тот же день Зеленский сообщил, что провёл переговоры с главой ЕК. По его словам, заключение Еврокомиссии по заявке Украины на членство в ЕС «будет подготовлено в течение нескольких месяцев».

Немногим позже, 20 марта, глава Евросовета Шарль Мишель сообщил, что после подачи Украиной заявки на вступление в ЕС Брюссель якобы послал ей «сильный политический сигнал».

«ЕС поддержит свободное и демократическое решение Украины определять свою собственную судьбу. Процесс начался», — написал он в Twitter.

В видеообращении, обнародованном Киевом 25 марта, Зеленский попросил Брюссель «не опоздать с решением» о принятии украинской стороны в объединение.

Как заявил, в свою очередь, 2 апреля зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, Украина «пуще прежнего» захотела попасть в Евросоюз, однако опыт последних лет с Черногорией и Македонией свидетельствует, что «вход в ЕС происходит не иначе, как через НАТО». По его словам, Евросоюз и Североатлантический альянс — две «взаимозависимые организации»

«В НАТО Вашингтон главный, а само это НАТО в отношениях с ЕС старший партнёр, более зрелый, 1949 рождения, в отличие от ещё юного, 30-летнего Евросоюза. Поэтому Брюсселем в целом тоже командует Вашингтон, хотя Брюссель и не любит в этом признаваться. А потому вопрос: как вступить в ЕС без членства в НАТО? Без согласия старшего партнёра и захода в главный… альянс. Ответа нет. Сегодня, получается, никак», — написал Медведев в своём Telegram-канале.

«Никакой конкретики»

По мнению экспертов, несмотря на то, что Зеленский говорит о неких конкретных договорённостях касательно членства Украины в ЕС, она не прослеживается ни в одном из заявлений брюссельского руководства и еврочиновников.

«Там нет никакой конкретики. Украине лишь пообещали, что подумают, будут ли делать её кандидатом на вступление в члены ЕС. Это для Европы ничего не стоит и никаких перспектив для Украины не открывает. Заявления Зеленского — тоже пустой звук», — отметил политолог и экономист Александр Дудчак в разговоре с RT.

При этом он назвал справедливыми слова Дмитрия Медведева о взаимозависимости ЕС и НАТО, а также о роли этой связи в вопросе вступления Украины в Евросоюз.

Политолог Александр Асафов со своей стороны допустил, что под «конкретикой» о вступлении Украины в ЕС Зеленский может подразумевать условия по получению статуса страны-кандидата. В то же время аналитик уверен, что это «ни на шаг не продвинет Украину в ЕС».

«Вряд ли в этой «конкретике», о которой говорит Зеленский, не приводя никаких деталей, есть какие-то рецепты скорого вступления украинской стороны в Евросоюз», — отметил эксперт в комментарии RT.

Он напомнил, что по вопросу присоединения Украины к ЕС в Европейском союзе нет консолидированного мнения. И по этой причине в том числе вступление Киева в объединение в ближайшее время невозможно, да и в дальнейшем Брюссель вряд ли будет всерьёз рассматривать эту перспективу, считает аналитик.

«Речь идёт не только об условиях, касающихся боевых действий, а также решения территориальных вопросов. В ЕС осознают, что страна, выдающая своим гражданам оружие, которое тут же пытаются продать в Европе, попросту опасна. Кроме того, Брюссель не хочет распространения деструктивной неонацистской идеологии, чем активно занимается Киев. Украина — своего рода «чёрная дыра Европы», и в ЕС понимают, что её присоединение не будет способствовать усилению союза», — говорит эксперт.

По словам Асафова, ЕС, который сейчас переживает энергокризис и экономика которого серьёзно пострадала из-за пандемии, «финансово не потянет» членство Украины.

«Брюссель и раньше был не готов взять Украину на довольствие, поскольку это достаточно серьёзные деньги для ЕС. Страна была интересна как рынок для европейских продуктов, устаревших вооружений, которые всё равно надо куда-то сбыть, но не более того. В нынешних условиях Украина для ЕС — это то обременение, экономическое, политическое, да и в сфере безопасности, которое ЕС точно не потянет», — подчеркнул эксперт.

Однако он не исключил, что Брюссель продолжит обещать Киеву скоро принять Украину в ЕС.

«Но несмотря на показательные разговоры о статусе кандидата, Украина не станет членом ЕС», — уверен аналитик.

Дудчак также считает, что и Брюссель, и Киев, говоря о европейской перспективе Украины, «просто рассказывают сказки».