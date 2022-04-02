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18 минут назад

Республиканцы назвали истинную цель Байдена на Украине

Елена Прошина

Истинной причиной помощи Киеву со стороны Вашингтона является желание президента США Джо Байдена «сдерживать» Россию, сообщает РИА Новости со ссылкой на члена палаты представителей от Республиrанской партии Марджори Тейлор Грин.

Республиканцы назвали истинную цель Байдена на Украине
Фото: ReutersReuters

«Поставки вооружения на Украину легли тяжелым бременем на плечи американских налогоплательщиков. В это время Байден не спешит вести переговоры о прекращении конфликта <...> Вместо этого он по-прежнему продолжает обострять отношения с Россией», — заявила она.

Соединенным Штатам следовало бы претендовать на добычу значительных запасов украинского лития, но этим Байден также не занимается, написала Грин в Twitter.

Эта публикация вошла в серию постов, в которых она обвинила администрацию Белого дома в неразумной политике по отношению к полезным ископаемым. Парламентарий считает, что увеличение добычи американских природных богатств приведет к экологической катастрофе и истощит запасы страны.

Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков заявил, что Москва помешала планам Вашингтона снизить стоимость нефти за счёт топлива из Индии и Китая. Эти страны не намерены открывать свои нефтяные резервы по примеру США. Скидка на российскую нефть позволяет им этого не делать.

В мире,Игорь Юшков,Джозеф Байден,Фонд национальной энергобезопасности,
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