Истинной причиной помощи Киеву со стороны Вашингтона является желание президента США Джо Байдена «сдерживать» Россию, сообщает РИА Новости со ссылкой на члена палаты представителей от Республиrанской партии Марджори Тейлор Грин.

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«Поставки вооружения на Украину легли тяжелым бременем на плечи американских налогоплательщиков. В это время Байден не спешит вести переговоры о прекращении конфликта <...> Вместо этого он по-прежнему продолжает обострять отношения с Россией», — заявила она.

Соединенным Штатам следовало бы претендовать на добычу значительных запасов украинского лития, но этим Байден также не занимается, написала Грин в Twitter.

Эта публикация вошла в серию постов, в которых она обвинила администрацию Белого дома в неразумной политике по отношению к полезным ископаемым. Парламентарий считает, что увеличение добычи американских природных богатств приведет к экологической катастрофе и истощит запасы страны.