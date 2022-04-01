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1 час назад

В Турции выступили против сжигания мостов в отношениях с РФ

Вероника Полынина

Турция не будет подключаться к санкциям против России, заявил представитель президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Ибрагим Калын. Он подчеркнул, что возможные антироссийские санкции больше ударили бы по самой Турции.

В Турции выступили против сжигания мостов в отношениях с РФ
Фото: ReutersReuters

«Санкции Турции против России стали бы ударом для экономики Турции. Это ударило бы больше по Турции, чем по России», - сказал Калын в интервью телеканалу TRT Haber, его слова приводит РИА «Новости».

По словам представителя президента Турции, Анкара уже обозначила свою позицию, использовав права, которые ей дает Конвенция Монтрё.

«В проливы не допускаются военные корабли. То есть военные корабли держатся в стороне от войны, это наша твердая позиция и она с пониманием воспринимается сторонами», - сказал Калын.

Он также выразил мнение, что сжигать все мосты в отношениях с Россией недопустимо. Турция остается посредником и поддерживает переговорный процесс между Москвой и Киевом.

По словам Калына, Западу необходимо обозначить, как будут отменяться уже принятые меры, если стороны сумеют договориться.

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«Необходимо уточнить все детали, весь процесс. Например, обнародовать план того, как будут постепенно сниматься санкции против России. Это нужно сделать, поскольку при наличии договоренностей необходимо знать все следующие этапы, процессы», - заявил представитель Эрдогана.

В мире,Ибрагим Калын,Реджеп Эрдоган,
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