Молдавия отказалась присоединяться к санкциям против России

Руководство Молдавии сохранит позицию нейтралитета и не станет присоединяться к санкциям, которые ввел Запад против России из-за событий на Украине. Об этом в интервью бюро «Свободная Европа» заявила президент республики Майя Санду. Ее слова приводит ТАСС.

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«Есть определенные вещи, которые мы обязаны обеспечить нашим гражданам. Оставляя страну без энергоресурсов и дестабилизируя ситуацию здесь, мы не поможем никому: ни Молдове, ни Украине, ни нашим партнерам на Западе», — сказала Санду.

Она добавила, что конфликт в соседней стране негативно повлиял на экономическую ситуацию в республике. По словам Санду, Молдавия итак не экспортирует ничего ни на украинский, ни на российский, ни на белорусский рынки, а из-за войны рискует остаться и без экспорта энергоресурсов из России, от которых сильно зависит.

«Можем мы сегодня оставить нашу страну без природного газа, электричества? Нет, не можем. Ни ради наших граждан, ни ради 100 тысяч украинских беженцев, 50 тысяч из которых — дети», — подчеркнула Санду.

При этом она уточнила, что западные партнеры оказывают поддержку Молдавии, оказавшейся в непростой ситуации, и пытаются найти альтернативные источники закупки энергоресурсов, но пока без результатов. Соответственно до тех пор, по мнению Санду, руководство республики «не может игнорировать реальность».