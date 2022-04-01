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45 минут назад

В Казахстане озвучили позицию по санкциям против РФ

Вероника Полынина

Казахстан не намерен помогать России обходить санкции Запада. Об этом заявил первый заместитель главы администрации президента Казахстана Тимур Сулейменов в интервью Euroactive, передает РИА «Новости».

В Казахстане озвучили позицию по санкциям против РФ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Казахстан не будет инструментом для обхода санкций против России со стороны США и ЕС. Мы будем соблюдать санкции», - сказал Сулейменов.

По его словам, Казахстан продолжит инвестировать в Россию и привлекать инвестиции для России, поскольку по-другому экономика Казахстана «функционировать не может».

При этом, как подчеркнул Сулейменов, Казахстан будет контролировать санкционные товары и любые инвестиции от лиц или организаций, находящихся под санкциями.

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«Несмотря на то, что мы являемся частью экономического союза с Россией, Белоруссией и другими странами, мы также являемся частью международного сообщества. Поэтому меньше всего мы хотим, чтобы к Казахстану применялись вторичные санкции США и ЕС», - сказал замглавы администрации.

Он также отметил, что Казахстан в вопросе территориальной целостности Украины уважает только решения ООН.

В мире,Цзиньпин Си,ООН,ЕС,
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