В Казахстане озвучили позицию по санкциям против РФ

Казахстан не намерен помогать России обходить санкции Запада. Об этом заявил первый заместитель главы администрации президента Казахстана Тимур Сулейменов в интервью Euroactive, передает РИА «Новости».
«Казахстан не будет инструментом для обхода санкций против России со стороны США и ЕС. Мы будем соблюдать санкции», - сказал Сулейменов.
По его словам, Казахстан продолжит инвестировать в Россию и привлекать инвестиции для России, поскольку по-другому экономика Казахстана «функционировать не может».
При этом, как подчеркнул Сулейменов, Казахстан будет контролировать санкционные товары и любые инвестиции от лиц или организаций, находящихся под санкциями.
«Несмотря на то, что мы являемся частью экономического союза с Россией, Белоруссией и другими странами, мы также являемся частью международного сообщества. Поэтому меньше всего мы хотим, чтобы к Казахстану применялись вторичные санкции США и ЕС», - сказал замглавы администрации.
Он также отметил, что Казахстан в вопросе территориальной целостности Украины уважает только решения ООН.