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24 минуты назад

Зеленский обратился с просьбой к Макрону

Вероника Полынина

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном обратился к нему с просьбой продолжить дипломатические усилия для организаций гуманитарных коридоров на Украине. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Елисейский дворец.

Зеленский обратился с просьбой к Макрону
Фото: ReutersReuters

«Эммануэль Макрон еще раз обсудил в эту пятницу с Владимиром Зеленским вопросы эвакуации. Президент Украины попросил Францию продолжить дипломатические усилия, чтобы гуманитарные коридоры могли быть созданы в условиях, необходимых для проведения гуманитарной операции компетентными международными организациями», - говорится в сообщении.

Французский лидер подтвердил намерение добиваться установления режима прекращения огня для того, чтобы эвакуировать мирных жителей из Мариуполя и расселения беженцев на других украинских территориях.

На прошлой неделе Макрон выступил с инициативой о проведении совместно с Грецией и Турцией гуманитарной операции для эвакуации жителей Мариуполя. После переговоров с президентом России Владимиром Путиным Макрон заявил, что подходящие условия для гуманитарной операции еще не сложились.

Си Цзиньпин прокомментировал ситуацию на Украине

31 марта Вооруженные силы России открыли гуманитарный коридор из Мариуполя в Запорожье. Как сообщил начальник Наццентра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев, с личными просьбами об этом к президенту РФ обратились президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц.

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