Зеленский обратился с просьбой к Макрону

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном обратился к нему с просьбой продолжить дипломатические усилия для организаций гуманитарных коридоров на Украине. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Елисейский дворец.

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«Эммануэль Макрон еще раз обсудил в эту пятницу с Владимиром Зеленским вопросы эвакуации. Президент Украины попросил Францию продолжить дипломатические усилия, чтобы гуманитарные коридоры могли быть созданы в условиях, необходимых для проведения гуманитарной операции компетентными международными организациями», - говорится в сообщении.

Французский лидер подтвердил намерение добиваться установления режима прекращения огня для того, чтобы эвакуировать мирных жителей из Мариуполя и расселения беженцев на других украинских территориях.

На прошлой неделе Макрон выступил с инициативой о проведении совместно с Грецией и Турцией гуманитарной операции для эвакуации жителей Мариуполя. После переговоров с президентом России Владимиром Путиным Макрон заявил, что подходящие условия для гуманитарной операции еще не сложились.