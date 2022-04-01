Зеленский обратился с просьбой к Макрону

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном обратился к нему с просьбой продолжить дипломатические усилия для организаций гуманитарных коридоров на Украине. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Елисейский дворец.
«Эммануэль Макрон еще раз обсудил в эту пятницу с Владимиром Зеленским вопросы эвакуации. Президент Украины попросил Францию продолжить дипломатические усилия, чтобы гуманитарные коридоры могли быть созданы в условиях, необходимых для проведения гуманитарной операции компетентными международными организациями», - говорится в сообщении.
Французский лидер подтвердил намерение добиваться установления режима прекращения огня для того, чтобы эвакуировать мирных жителей из Мариуполя и расселения беженцев на других украинских территориях.
На прошлой неделе Макрон выступил с инициативой о проведении совместно с Грецией и Турцией гуманитарной операции для эвакуации жителей Мариуполя. После переговоров с президентом России Владимиром Путиным Макрон заявил, что подходящие условия для гуманитарной операции еще не сложились.
31 марта Вооруженные силы России открыли гуманитарный коридор из Мариуполя в Запорожье. Как сообщил начальник Наццентра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев, с личными просьбами об этом к президенту РФ обратились президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц.