В Турции назвали недопустимым «сжигание мостов» с Россией

Сжигать все мосты с Россией недопустимо, считает представитель президент Турции Ибрагим Калын. В интервью TRT Haber он назвал необходимым, чтобы был тот, кто будет говорить с Москвой. Об этом пишет РИА Новости.

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«Почему Турция выступает посредником? Потому что, как я говорил ранее, сжигать все мосты с Россией недопустимо. Кто тогда будет говорить с Россией, кто будет поддерживать переговорный процесс? Обязательно нужен актор», — подчеркнул он.

Калын отметил, что встреча глав МИД России и Украины по-прежнему находится на повестке дня. Однако говорить о дате встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского в Стамбуле пока рано. По словам Калына, есть много вопросов, нуждающихся в обсуждениях.