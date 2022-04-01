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1 час назад

В Турции назвали недопустимым «сжигание мостов» с Россией

Lenta.ruиещё 2

Сжигать все мосты с Россией недопустимо, считает представитель президент Турции Ибрагим Калын. В интервью TRT Haber он назвал необходимым, чтобы был тот, кто будет говорить с Москвой. Об этом пишет РИА Новости.

В Турции назвали недопустимым «сжигание мостов» с Россией
Фото: ReutersReuters

«Почему Турция выступает посредником? Потому что, как я говорил ранее, сжигать все мосты с Россией недопустимо. Кто тогда будет говорить с Россией, кто будет поддерживать переговорный процесс? Обязательно нужен актор», — подчеркнул он.

Калын отметил, что встреча глав МИД России и Украины по-прежнему находится на повестке дня. Однако говорить о дате встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского в Стамбуле пока рано. По словам Калына, есть много вопросов, нуждающихся в обсуждениях.

Ранее 1 апреля Владимир Путин провел телефонный разговор с турецким коллегой Реджепом Тайиром Эрдоганом. Они обсудили прошедшую 29 марта в Стамбуле встречу делегаций России и Украины. Российский лидер поблагодарил Эрдогана за помощь в организации и содействии переговорам.

В мире,Ибрагим Калын,Владимир Зеленский,Владимир Путин,МИД России,
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