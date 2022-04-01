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1 час назад

Украину пообещали «официально и быстро» сделать кандидатом в ЕС

Ura.Ru

Новый председатель Европейского парламента Роберта Метсола пообещала Украине, что она «официально и быстро» сможет стать членом Евросоюза. Об этом Метсола заявила на встрече с главой Верховной рады Украины Русланом Стефанчуком.

Украину пообещали «официально и быстро» сделать кандидатом в ЕС
Фото: ReutersReuters

«Украину признаем кандидатом на вступление в ЕС официально и быстро. И это я обещаю вам от Европейского парламента», — заявила Роберта Метсола, передает ТАСС со ссылкой на сайт парламента Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский в конце февраля попросил принять его страну в Евросоюз. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий призывал быстро предоставить Украине статус кандидата на вступление и пригласить ее в свой состав, передают «Дни.ру». Лидеры Евросоюза разошлись во мнениях по этому вопросу. Помощник российского президента Владимир Мединский сообщал, что Россия не против вступления Украины в Евросоюз.

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