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1 час назад

Telegraph: Британия может построить семь АЭС к 2050 году

ТАССиещё 2

Власти Великобритании могут построить семь атомных электростанций в рамках расширения энергетической независимости страны на фоне антироссийских санкций. Об этом в субботу сообщила газета Daily Telegraph со ссылкой на министра по делам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии королевства Квази Квартенга.

Telegraph: Британия может построить семь АЭС к 2050 году
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"В том, что касается энергетики, приходится думать на 30, и даже 40 лет вперед. Если мы перенесемся в 2050 год, то это будет мир, в котором мы в Великобритании располагаем шестью или семью площадками. Этого не произойдет в ближайшие два года, но это определенно то, к чему мы можем стремиться", - отметил Квартенг в беседе с изданием.

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По данным газеты, новая стратегия энергетической безопасности, которая будет обнародована в четверг, предпишет правительству одобрить строительство как минимум двух новых крупных АЭС к 2030 году в дополнение к небольшим модульным реакторам. Источник издания в кабмине выразил мнение, что "к концу этого десятилетия атомная энергетика определенно будет занимать видное место в британской энергетической структуре".

Как отмечает газета, премьер-министр королевства Борис Джонсон и Квартенг намерены добиться увеличения более чем в три раза выработки в стране электроэнергии с помощью АЭС - с 7 до 24 гигаватт к 2050 году.

Ранее издание Financial Times сообщило, что правительство Великобритании рассматривает возможность продлить срок службы АЭС "Сайзуэлл" в английском графстве Саффолк до 2055 года с учетом проблем с энергоресурсами, связанными, в частности, с событиями на Украине.

Британский премьер Борис Джонсон предупредил о трудных временах, которые предстоят в случае отказа Запада от российских энергоносителей и ускоренного перехода на возобновляемые источники энергии, в авторской статье на сайте газеты Daily Telegraph. По его словам, прекращение использования российских нефти и газа, углеводородов в целом, "будет для мира тяжелым, но это возможно". Можно снизить "непосильные счета, которые выставляются домохозяйствам и предприятиям по всей стране", добавил Джонсон.

В мире,Борис Джонсон,
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