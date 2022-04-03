Telegraph: Британия может построить семь АЭС к 2050 году

Власти Великобритании могут построить семь атомных электростанций в рамках расширения энергетической независимости страны на фоне антироссийских санкций. Об этом в субботу сообщила газета Daily Telegraph со ссылкой на министра по делам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии королевства Квази Квартенга.

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"В том, что касается энергетики, приходится думать на 30, и даже 40 лет вперед. Если мы перенесемся в 2050 год, то это будет мир, в котором мы в Великобритании располагаем шестью или семью площадками. Этого не произойдет в ближайшие два года, но это определенно то, к чему мы можем стремиться", - отметил Квартенг в беседе с изданием.

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По данным газеты, новая стратегия энергетической безопасности, которая будет обнародована в четверг, предпишет правительству одобрить строительство как минимум двух новых крупных АЭС к 2030 году в дополнение к небольшим модульным реакторам. Источник издания в кабмине выразил мнение, что "к концу этого десятилетия атомная энергетика определенно будет занимать видное место в британской энергетической структуре".

Как отмечает газета, премьер-министр королевства Борис Джонсон и Квартенг намерены добиться увеличения более чем в три раза выработки в стране электроэнергии с помощью АЭС - с 7 до 24 гигаватт к 2050 году.

Ранее издание Financial Times сообщило, что правительство Великобритании рассматривает возможность продлить срок службы АЭС "Сайзуэлл" в английском графстве Саффолк до 2055 года с учетом проблем с энергоресурсами, связанными, в частности, с событиями на Украине.