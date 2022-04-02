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43 минуты назад

Зеленский: по вопросу вступления Украины в ЕС "есть конкретика"

Газета.Ruиещё 4

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что встретился в Киеве с главой Европарламента Робертой Метсолой. Об этом сообщает ТАСС.

Зеленский сообщил о прогрессе по вопросу вступления Украины в ЕС
Фото: EPAEPA

"Говорили о том, как ускорить вступление Украины в ЕС. Конкретика есть", - заявил украинский лидер.

По его словам, на встрече также обсуждались поставки оружия Украине и усиление санкций против России. Накануне Европарламент пообещал "официально и быстро" признать Украину кандидатом в ЕС.

По словам Метсолы, Европарламент окажет поддержку Украине в восстановлении разрушенных объектов и помощи беженцам, а также продолжит оказание финансовой, гуманитарной и военной помощи.

28 февраля стало известно, что Зеленский подписал заявку на членство Украины в ЕС. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о желании Евросоюза принять Украину.

1 марта Европарламент поддержал резолюцию о предоставлении Украине статуса страны-кандидата на вступление. Вскоре Зеленский заявил, что как армия, так и народ Украины уже сделали все, чтобы страны Евросоюза захотели видеть республику в составе сообщества.

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