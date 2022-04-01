Рада приняла закон о национализации имущества ряда россиян

Верховная рада Украины расширила действие закона о национализации имущества России и ее резидентов. Об этом сообщила глава партии «Слуга народа» Елена Шуляк в своем телеграм-канале.

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Законопроект подразумевает внесение изменений в уже принятый закон «Об основных принципах принудительного изъятия в Украине объектов права собственности Российской Федерации и ее резидентов».

Теперь под действие закона подпадают граждане России, люди без российского гражданства, но имеющие тесную связь с РФ, компании, которые работают на Украине и бенефициаром которых является Россия, или у которых Россия прямо или косвенно владеет долей в капитале.

Кроме того, национализации имущества подлежат граждане любых стран, публично поддерживающие специальную операцию РФ на Украине.

По словам Елены Шуляк, «все национализированное имущество не просто направят в пользу Украины, а в счет будущей репарации в пользу нашей страны, которая подверглась агрессии со стороны России».