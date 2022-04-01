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11 минут назад

Верховная рада приняла закон о национализации имущества ряда россиян

Вероника Полынина

Верховная рада Украины расширила действие закона о национализации имущества России и ее резидентов. Об этом сообщила глава партии «Слуга народа» Елена Шуляк в своем телеграм-канале.

Рада приняла закон о национализации имущества ряда россиян
Фото: ТАССТАСС

Законопроект подразумевает внесение изменений в уже принятый закон «Об основных принципах принудительного изъятия в Украине объектов права собственности Российской Федерации и ее резидентов».

Теперь под действие закона подпадают граждане России, люди без российского гражданства, но имеющие тесную связь с РФ, компании, которые работают на Украине и бенефициаром которых является Россия, или у которых Россия прямо или косвенно владеет долей в капитале.

Кроме того, национализации имущества подлежат граждане любых стран, публично поддерживающие специальную операцию РФ на Украине.

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По словам Елены Шуляк, «все национализированное имущество не просто направят в пользу Украины, а в счет будущей репарации в пользу нашей страны, которая подверглась агрессии со стороны России».

В исходной версии закон о национализации российской собственности распространялся только на российских юрлиц.

В мире,Цзиньпин Си,Верховная Рада,
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