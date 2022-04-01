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1 час назад

Зеленский призвал Макрона помочь с гумкоридорами

Газета.Ru

Президенты Франции и Украины Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский провели телефонный разговор. В ходе беседы украинский лидер попросил французского коллегу помочь с гуманитарными коридорами на Украине, передает РИА «Новости».

Зеленский призвал Макрона помочь с гумкоридорами
Фото: ReutersReuters

Как сообщается, главы государств подняли вопросы эвакуации.

«Президент Украины попросил Францию продолжить дипломатические усилия, чтобы гуманитарные коридоры могли быть созданы в условиях, необходимых для проведения гуманитарной операции компетентными международными организациями», — информирует телеканал BFMTV, ссылаясь на администрацию Макрона.

Недавно Макрон провел телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным, во время которых было констатировано, что реализация гуманитарной операции в Мариуполе «на данном этапе» невозможна.

Также в ходе беседы российский лидер назвал главе Франции способ решения гуманитарного кризиса в Мариуполе.

Ранее Макрон заявил о желании провести гуманитарную операцию в Мариуполе вместе с Турцией и Грецией. Он также отмечал, что по этому вопросу общался с мэром Мариуполя и другими представителями власти на Украине.

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