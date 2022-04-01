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47 минут назад

ЕС призвал Китай отказаться от помощи России

Lenta.ru

ЕС и Китай открыто и честно обменялись противоположными взглядами в отношении ситуации на Украине во время саммита, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, сообщает ТАСС.

ЕС призвал Китай отказаться от помощи России
Фото: ReutersReuters

«Да, открытая и честная дискуссия означает, что мы обменялись противоположными взглядами. Это не конфликт, это война, и это не европейская, а глобальная проблема», — заявила она.

Глава Евросовета Шарль Мишель в свою очередь призвал Пекин «хотя бы отказаться от помощи в обходе санкций», которые были введены западными государствами в отношении России. Руководство Евросоюза отметило готовность КНР «продолжать работать ради мира и безопасности».

Саммит ЕС и КНР продолжался 3,5 часа, на нем также присутствовал верховный представитель по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель и премьер Госсовета Ли Кэцян. ближе к концу встречи была проведена отдельная рабочая сессия, на которой выступил председатель КНР Си Цзиньпин.

Ранее в ходе саммита Мишель заявил о согласии КНР и ЕС по вопросу ущерба для глобальной экономики из-за военных действий на Украине. По его словам, Брюссель и Пекин разделяют точку зрения, что спецоперация России на Украине «угрожает глобальной безопасности и мировой экономике».

«Это не в интересах ни Китая, ни ЕС», — добавил он.

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