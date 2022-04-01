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31 минуту назад

Псаки планирует покинуть Белый дом

Елена Прошина

Джен Псаки планирует покинуть должность пресс-секретаря Белого дома весной и перейти на работу на телеканал MSNBC. Об этом сообщает Axios со ссылкой на источники, передает «РИА Новости».

Псаки задумалась об уходе из Белого дома
Фото: ReutersReuters

По данным издания, Псаки уже ведет переговоры с телеканалом и может приступить к работе в мае. MSNBC предлагает ей вести шоу на платформе Peacock и участвовать в прямых трансляциях на различных передачах. По оценкам СМИ, телеканал больше склоняется в сторону демократов.

На данный момент Псаки общается с представителями Белого дома по поводу своего ухода. Предполагается, что в случае ухода ее должность займет директор по коммуникациям резиденции президента США Кейт Бедингфилд. Ранее она уже замещала Псаки, которая подхватила коронавирус, на брифинге.

Стоит отметить, что о возможности перехода на телеканал пресс-секретарь Белого дома заявляла еще в мае 2021 года.

В мире,Администрация США,
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