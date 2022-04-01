В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+12° в 
USD 83.43EUR 92.15
Войти в почту
46 минут назад

ЕС и КНР на саммите "обменялись противоположными взглядами" на ситуацию на Украине

ТАССиещё 1

Евросоюз (ЕС) и Китай на онлайн-саммите в пятницу "открыто и честно обменялись противоположными взглядами" по ситуации вокруг Украины. Это признала на итоговой пресс-конференции саммита глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен.

ЕС и КНР на саммите "обменялись противоположными взглядами" на ситуацию на Украине
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Да, открытая и честная дискуссия означает, что мы обменялись противоположными взглядами", - заявила она.

В свою очередь глава Евросовета Шарль Мишель отказался отвечать на вопрос, какую позицию занял Китай по антироссийским санкциям Запада, заявив, что "не может выступать представителем китайской стороны". Он лишь подчеркнул, что Брюссель ожидает, что Пекин будет, "если не поддерживать, то хотя бы не помогать обходить санкции".

В мире,Шарль Мишель,Европейский совет,Еврокомиссия,ЕС,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители