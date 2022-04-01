ЕС и КНР на саммите "обменялись противоположными взглядами" на ситуацию на Украине

Евросоюз (ЕС) и Китай на онлайн-саммите в пятницу "открыто и честно обменялись противоположными взглядами" по ситуации вокруг Украины . Это признала на итоговой пресс-конференции саммита глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен.

В свою очередь глава Евросовета Шарль Мишель отказался отвечать на вопрос, какую позицию занял Китай по антироссийским санкциям Запада, заявив, что "не может выступать представителем китайской стороны". Он лишь подчеркнул, что Брюссель ожидает, что Пекин будет, "если не поддерживать, то хотя бы не помогать обходить санкции".